İzmir İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) sözleşmeli sivil kaynaklı Astsubay öğrencileri İzmir Foça'da düzenlenen törenle mezun oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) sözleşmeli sivil kaynaklı Astsubay öğrencileri İzmir Foça'da düzenlenen törenle mezun oldu. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirterek, Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bütün olumsuzluklara rağmen azim ve kararlılıkla ülkemiz dimdik yoluna devam etmektedir dedi.



İzmir Foça'da bulunan Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) sözleşmeli sivil kaynaklı Astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Açılış konuşmasını yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, eğitimlerini tamamlayan bin 468'i erkek, 168'i kadın astsubayın akademinin ve ülkenin gururu olduğunu belirtti. Astsubayların millete ve devlete aşkla hizmet edeceklerini vurgulayan Kurtoğlu, Bugün astsubaylarımızın mezun olmalarının haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan ihanet çetelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan ve cumhuriyet uğruna seve seve hayatlarını vermekten çekinmeyecek, her türlü tehdidi yok edeceklerdir dedi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise, öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, 1636 astsubayımız birazdan görev yerlerine uğurlayarak görevlerine başlayacaklardır. Astsubaylarımız her türlü arazi şartlarında son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görev kanları canları pahasına görev yapacaklardır. Sevgili aileler, bugün fedakarlıkla yetiştirip, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızın mezuniyet gururunu yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler sizlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kanun ordusu dediği jandarmanın bünyesinde görev yapacaksınız diye konuştu.



İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, törene katılamayan İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Konuşmasının büyük bölümünde terörle mücadele vurgusu yapan Ersoy, şöyle dedi



Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsü, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda, huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek işimizi çok iyi yapmak durumdayız. Bu milletin huzurunu, emniyetini, canını, malını, namusunu, cumhuriyetin bekasını, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü emanet etiğimiz gençler elbette iyi yetişeceklerdir. Görevlerini namusları bilip, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ima edeceklerdir. Kapsamlı ve zorlu eğitimden sonra hedeflerimize ulaşmış olmak gurur vericidir. Ülkesini yürekten seven değerlerine bağlı, disiplinli, fedakar gençler yetiştirmek bundan sonrada en önemli vazifemiz olacaktır. Jandarma Genel Komutanlığımız, teknoloji alanında üstün görev yapma imkanına kavuşmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu imkan ve kabiliyet daha da artacaktır. İleri teknoloji imkanlarıyla desteklenen iyi eğitim almış vatanına bağlı güvenlik birimlerimize sahip olmak bir devletin en önemli taşlarından birini oluşturmaktadır. Güvenlik güçlerimizin jandarmasıyla polisiyle, özel harekatıyla, sahil güvenliğiyle, bekçisiyle, korucusuyla, Mehmetçiğiyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için, uyum içinde çalışmak için Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bütün olumsuzluklara rağmen azim ve kararlılıkla ülkemiz dimdik yoluna devam etmektedir.



Türkiye'nin şanlı bir geçmişi olduğunu ve bu geçmişin ülke geleceğine de ışık tutacağını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü



Yıllardır milletimizin bölge halkımızın canına kast eden malına kast eden küçük yaşlardaki çocukları dağlara kaçırıp istismar eden bölücü terör örgütü asla eylem yapamaz, Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkamaz hale gelmiştir. Ülkemizin her noktasına kahraman güvenlik güçlerimiz hakimdir. Yaylalarıyla ovalarıyla dağlarıyla bağlarıyla bütün coğrafyamız insanlarımızın hizmetindedir. Diğer terör örgütleri ile mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta teknolojinin bütün imkanları evlatlarımızın emrine amade etmektedir. Dünyanın en güçlü her türlü ihanet ve şer odaklarına karşı gücünü kanun ve komutanlarından alarak sağlam iradeyle görev yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Güçlü bir devletin, mazisi şanlı zaferler dolu büyük bir milletin mensubu olduğunuzu asla unutmayın. Mücadeleniz size görev verilen her alanda ortaya koyduğumuz başarı aziz milletinize ve devletimize karşı borcunuzu ödediğinizin nişanesi olacaktır.



Konuşmaların ardından dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Çağrı Kart, tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ardından akademiyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomalarını İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy verdi. Diğer öğrencilere de diplomalarının verilmesinin ardından, astsubaylar tören alanında hazırladıkları gösterileri sundu. Ankara'da 10 ay, İzmir'de de 2 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencileri aileleri de gösterileri heyecanla izledi. Gösterilerin ardından tören sona erdi.

