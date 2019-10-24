Son Dakika Haberleri: İzmir iki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı
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İzmir iki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

1 saat önce

İZMİR İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandıİzmir'in Bornova ilçesinde, parkta otururken trafikte tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ayhan ve Erhan Ö. kardeşler, yaralandı.

İZMİR İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, parkta otururken trafikte tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ayhan ve Erhan Ö. kardeşler, yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak'taki parkta meydana geldi. Erhan Ö. ve ve kardeşi Ayhan Ö. otomobille trafikte seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, evlerinin yakınındaki parka gitti. Erhan Ö. ve Ayhan Ö., burada otururken tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saçmaların isabet ettiği kardeşler, mahalleli tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir iki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
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