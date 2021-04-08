İZMİR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

İZMİR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

08.04.2021 09:32

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kamyonetin kontrolden çıkarak kaza yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kamyonetin kontrolden çıkarak kaza yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kazanın meydana geldiği sırada iki kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza, dün saat 13.15 sıralarında Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarparak bir apartmanın bahçesine girdi. Meydana gelen kazada, sürücünün hafif yaralandığı öğrenilirken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. ÖLÜMDEN KIL PAYI İLE KURTULDULAR

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anda yol kenarında duran bir kişi ile o sırada marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan başka bir kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 2 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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