İzmir İktisat Kongresi binası kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek - Son Dakika
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İzmir İktisat Kongresi binası kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek

18.04.2022 22:33
İzmir İktisat Kongresi binası kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İktisat Kongresi binasının bulunduğu alanın tapusunun alındığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İktisat Kongresi binasının bulunduğu alanın tapusunun alındığını duyurdu. Bina kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 1979'da yıkılan İzmir'in simge yapısı ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Vali Köşger paylaştığı mesajda, "İzmir'imizin önde gelen kültür varlıklarından İzmir İktisat Kongresi binası artık anılarda kalmayacak. Yıkılan binanın yer tapusu alındı. Kongrenin 100. yılında aslına uygun şekilde inşa edilecek yeni kongre binasını 2023'te hizmete alacağız ve İzmir'e çok yakışacak" dedi.

Ocak ayında katıldığı bir toplantıda bina ile ilgili konuşan Köşger, "İzmir İktisat Kongresi binası nerede, binaya ne oldu? Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor. Bir kısmı tescilli, bir kısmını da tescillemek üzere yazı yazdım ve orayla ilgili bir çalışma başlattım. İzmir'in bir kongre binasına da ihtiyacı var. İzmir'de iktisat kongresini bir daha yapacak olsak yer sorunu var. İzmir İktisat Kongresi binası ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz" demişti.

(İHA)

İzmir İktisat Kongresi binası kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek
İzmir İktisat Kongresi binası kongrenin 100. yılında yeniden inşa edilecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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