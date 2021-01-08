İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin kriz yönetiminin iyi olduğunu belirterek, "Tehlikeleri anlamada da iyi. Umarım Türkiye bütün bu çalışmaların sonucunda yıl sonunda tüm şehirleri dantel gibi işlenerek afetlere hazır bir ülke haline gelir." dedi.

Bir otelde düzenlenen "İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı"nda konuşan Güllüoğlu, böyle bir toplantının İzmir'de yapılmasının çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Güllüoğlu, afet yönetiminin 4 fazı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afet olmadan önce iki faz vardır. Risk azaltma ve hazırlık fazı. Yine afet olduktan sonra müdahale ve gelişme fazı. İzmir depreminde müdahale konusunda tüm paydaşlarımızla müdahaleyi iyi bir şekilde yaptığımız düşünüyorum. İyileştirme konusunda da Türkiye Van depreminde olsun Elazığ depreminde olsun önemli adımlar attı. Afetlere hazırlık konusunda depolarımız ve ekiplerimiz her zaman hazır. Bu bir anda olan bir şey değil, Türkiye'nin başarması gereken kısım risk azaltma kısmı. Afetler olmadan önce gerekli tedbirlerin alınması ve bunun toplumun tamamının katılımıyla bir hareket haline getirilmesi çok önemli. Bu planları bu amaçla hazırlıyoruz. Türkiye'nin kriz yönetimi iyi, tehlikeleri anlamada da iyi. Umarım Türkiye bütün bu çalışmaların sonucunda yıl sonunda tüm şehirleri dantel gibi işlenerek afetlere hazır bir ülke haline gelir."

Güllüoğlu, yaptıkları çalışmalara desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de kentte yaşanan depremin daha ilk dakikalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, tüm kurumlarıyla İzmir'i yalnız bırakmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığının da depremin ardından tek yürek olduğunu dile getiren Köşger, şunları söyledi:

"Deprem sonrası kentimize bir yardım seferberliği başladı. Neredeyse bunları dağıtmakta zorlandık diyebiliriz. Tüm kurumlar gönüllerini koyarak enkazlarda çalıştı. İzmir'de şehir olarak bütünleştik. Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve gönülle kurumlarla çalışmalar yaptık. Risklerin azaltılması konusunda afet durumunda nasıl ülke olarak tek vücut olmuşsak, devlet millet kaynaşmasını göstermişsek nasıl siyasal ayrımları bir kenara bırakıp bir araya geldiysek, afet öncesinde de bütün içimizdeki sıkıntıları bir kenara bırakarak yekvücut olarak bu konuda çalışmayı becerebilmemiz lazım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 30 Ekim'de meydana gelen depremde hükümetle ve ilgili kurumlarla kapsamlı bir koordinasyonla çalıştıklarını ifade etti.

İzmir'in bir deprem kenti olduğunu belirten Soyer, "Bu gerçekle yaşarken tedbirleri de almak zorundayız. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremin yaralarını nasıl birlikte giderdiysek aynı kararlılık ve koordinasyonla sürdürülebilir bir çalışma yapılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de toplumun, üniversitelerin ve devlet kurumlarının, 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin ardından bu konuda çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

2011 yılında Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu belirten Sözbilir, "İRAP afetlere hazırlanma konusunda çok önemli bir plan. Uluslararası ölçekli geçerliliği olan bir plan. 2021 yılının sonuna yetiştirmesi hedeflenen bir plan. İzmir ölçeğine bakılınca deprem birinci sırada yer alıyor. İzmir'in içinden geçen 17 diri fay var. Elimizde Radius denilen deprem mastır planı var. O plan kentin merkezini kapsıyor. İzmir ölçeğinde bizim bir mastır planımız yok. İRAP projesi böyle mastır planının hangi düzeyde hangi düzeyde nasıl yapılacağını ortaya çıkaracak bir proje." ifadelerini kullandı.

Sözbilir, üniversite olarak İRAP projesine destek olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ANDA Arama ve Kurtarma ve Türkiye İzcilik Federasyonu yetkililerine sertifika verildi.

ANDA Arama ve Kurtarma grubu üyeleri de faaliyette bulundukları Kerkük, Afrin ve Üsküp'ten getirdikleri toprakları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim etti.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı.