İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı

08.01.2021 18:19
İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin kriz yönetiminin iyi olduğunu belirterek, "Tehlikeleri anlamada da iyi. Umarım Türkiye bütün bu çalışmaların sonucunda yıl sonunda tüm şehirleri dantel gibi işlenerek afetlere hazır bir ülke haline gelir." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin kriz yönetiminin iyi olduğunu belirterek, "Tehlikeleri anlamada da iyi. Umarım Türkiye bütün bu çalışmaların sonucunda yıl sonunda tüm şehirleri dantel gibi işlenerek afetlere hazır bir ülke haline gelir." dedi.

Bir otelde düzenlenen "İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı"nda konuşan Güllüoğlu, böyle bir toplantının İzmir'de yapılmasının çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Güllüoğlu, afet yönetiminin 4 fazı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afet olmadan önce iki faz vardır. Risk azaltma ve hazırlık fazı. Yine afet olduktan sonra müdahale ve gelişme fazı. İzmir depreminde müdahale konusunda tüm paydaşlarımızla müdahaleyi iyi bir şekilde yaptığımız düşünüyorum. İyileştirme konusunda da Türkiye Van depreminde olsun Elazığ depreminde olsun önemli adımlar attı. Afetlere hazırlık konusunda depolarımız ve ekiplerimiz her zaman hazır. Bu bir anda olan bir şey değil, Türkiye'nin başarması gereken kısım risk azaltma kısmı. Afetler olmadan önce gerekli tedbirlerin alınması ve bunun toplumun tamamının katılımıyla bir hareket haline getirilmesi çok önemli. Bu planları bu amaçla hazırlıyoruz. Türkiye'nin kriz yönetimi iyi, tehlikeleri anlamada da iyi. Umarım Türkiye bütün bu çalışmaların sonucunda yıl sonunda tüm şehirleri dantel gibi işlenerek afetlere hazır bir ülke haline gelir."

Güllüoğlu, yaptıkları çalışmalara desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de kentte yaşanan depremin daha ilk dakikalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, tüm kurumlarıyla İzmir'i yalnız bırakmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığının da depremin ardından tek yürek olduğunu dile getiren Köşger, şunları söyledi:

"Deprem sonrası kentimize bir yardım seferberliği başladı. Neredeyse bunları dağıtmakta zorlandık diyebiliriz. Tüm kurumlar gönüllerini koyarak enkazlarda çalıştı. İzmir'de şehir olarak bütünleştik. Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve gönülle kurumlarla çalışmalar yaptık. Risklerin azaltılması konusunda afet durumunda nasıl ülke olarak tek vücut olmuşsak, devlet millet kaynaşmasını göstermişsek nasıl siyasal ayrımları bir kenara bırakıp bir araya geldiysek, afet öncesinde de bütün içimizdeki sıkıntıları bir kenara bırakarak yekvücut olarak bu konuda çalışmayı becerebilmemiz lazım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 30 Ekim'de meydana gelen depremde hükümetle ve ilgili kurumlarla kapsamlı bir koordinasyonla çalıştıklarını ifade etti.

İzmir'in bir deprem kenti olduğunu belirten Soyer, "Bu gerçekle yaşarken tedbirleri de almak zorundayız. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremin yaralarını nasıl birlikte giderdiysek aynı kararlılık ve koordinasyonla sürdürülebilir bir çalışma yapılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de toplumun, üniversitelerin ve devlet kurumlarının, 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin ardından bu konuda çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

2011 yılında Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu belirten Sözbilir, "İRAP afetlere hazırlanma konusunda çok önemli bir plan. Uluslararası ölçekli geçerliliği olan bir plan. 2021 yılının sonuna yetiştirmesi hedeflenen bir plan. İzmir ölçeğine bakılınca deprem birinci sırada yer alıyor. İzmir'in içinden geçen 17 diri fay var. Elimizde Radius denilen deprem mastır planı var. O plan kentin merkezini kapsıyor. İzmir ölçeğinde bizim bir mastır planımız yok. İRAP projesi böyle mastır planının hangi düzeyde hangi düzeyde nasıl yapılacağını ortaya çıkaracak bir proje." ifadelerini kullandı.

Sözbilir, üniversite olarak İRAP projesine destek olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ANDA Arama ve Kurtarma ve Türkiye İzcilik Federasyonu yetkililerine sertifika verildi.

ANDA Arama ve Kurtarma grubu üyeleri de faaliyette bulundukları Kerkük, Afrin ve Üsküp'ten getirdikleri toprakları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim etti.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı.

Güllüoğlu, Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için ileriye dönük tüm alacaklarını talep etti Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açacak Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı: 5 kişi yaralandı Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin! Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Suudi Arabistan'a gidiyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Suudi Arabistan'a gidiyor         
18:13
Son Dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş Son Dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş         
17:57
Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor Başakşehir, Fenerbahçeli Nabil Dirar'ı istiyor         
17:39
Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu         
17:29
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır         
16:46
Kaldırımda çay içerken üzerine gelen ATV'yi fark eden vatandaş, ölümden kıl payı kurtuldu Kaldırımda çay içerken üzerine gelen ATV'yi fark eden vatandaş, ölümden kıl payı kurtuldu         
16:30
AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor         
15:40
Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı         
14:52
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 18:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei