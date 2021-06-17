İzmir'de HDP il binasına giren şüpheli, sabah saat 11:00 sıralarında etrafına rast gele tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen polis, 7 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi ve yaya geçişine kapattı.
Özel harekat polisler, bölgeye giriş çıkışları kapattı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, bina içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırı sonrası HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır.
İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Politika › İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi - Son Dakika