İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın, Çeşme'de araç teslim törenine katıldı - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Çeşme ilçesinde hizmete alınan 13 yeni aracın teslim törenine katıldı.

Aşkın, ilçede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İzmir'in dünyanın en güvenli kentlerinden birisi olduğunu belirtti.

İzmir'de ihbar yoğunluğunun ülke genelinin üzerinde olduğunu bildiren Aşkın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yoğun ihbarda bulunması sayesinde suçlulara daha çabuk ulaşıyoruz. İzmir'in tamamından 155 polis imdat servisine 2 saniye gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor. Amacımız 4 dakikanın altında bizden imdat isteyen vatandaşımızın yardımına koşmak. Bağışlanan araçlarla, Çeşme ilçemiz daha da güvenli olacak. Olaylara daha çabuk müdahale edeceğiz."

Çeşme'de nüfusun yazın 1 milyonun üzerine çıktığını anımsatan Aşkın, ilçenin buna rağmen çok güvenli olduğunu bildirdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de toplam 13 yeni araçla Çeşme teşkilatının güçlendiğini dile getirdi.