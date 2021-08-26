Toplantıya birim amirleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de katıldı.

İlçedeki asayiş sorunlarına yönelik görüş, öneri ve çözüm yollarının değerlendirildiği toplantıda Şahne, muhtarların sorularını yanıtladı.

Karabağlar Kaymakamlık toplantı salonunda ilçeye bağlı 56 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda emniyet müdürlüğünün sorumluluk sahasında yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirilmesi yapıldı.

Son Dakika › Güncel › İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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