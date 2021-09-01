İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne'den polis meslek yüksek okuluna ziyaret - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek, polis adaylarıyla bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Musa Erdoğan'ın davetlisi olarak polis meslek yüksek okulunda düzenlenen seminere katıldı.

Şahne, seminerde polis adayı öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.