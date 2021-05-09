İzmir İl Genel Meclisinde bir dönem başkanlık yapan Hakkı Berksü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de 2005 yılında İl Genel Meclis Başkanlığı yapan ve CHP'de çeşitli görevlerde bulunan Hakkı Berksü (69), Balıkesir'de yaşamını yitirdi.

Bandırma ilçesinde ikamet eden kızının evinde hayatını kaybeden Berksü'nün cenazesi yarın Çeşme'de Çakabey Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Berksü'nün yaklaşık 7 ay önce beyin kanması geçirdiği, ameliyat olduğu, taburcu edilmesinin ardından kızının evinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.