İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri , Tayvan ve Hollanda üzeriden Türkçe yayın yapan 72 yasa dışı bahis ve 14 müstehcen içerikli paylaşım yapan sitelerini tespit etti. Bilgi İletişim ve İletişim Kurumuna yapılan bildirim sonucu 86 siteye idari tedbir uygulanması ve sitelerin erişime kapatılması sağlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı - Son Dakika

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