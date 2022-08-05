Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı - Son Dakika
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Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı

05.08.2022 20:44
Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 86 internet sitesine erişim engeli getirtti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 86 internet sitesine erişim engeli getirtti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve Hollanda üzeriden Türkçe yayın yapan 72 yasa dışı bahis ve 14 müstehcen içerikli paylaşım yapan sitelerini tespit etti. Bilgi İletişim ve İletişim Kurumuna yapılan bildirim sonucu 86 siteye idari tedbir uygulanması ve sitelerin erişime kapatılması sağlandı. - İZMİR

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İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı İzmir jandarması, yasa dışı içerikli 86 internet sitesinin kapatılmasını sağladı İzmir jandarması, yasa dışı içerikli 86 internet sitesinin kapatılmasını sağladı
Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı - Son Dakika
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