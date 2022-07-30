İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika
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İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

30.07.2022 17:16
İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopterli hava denetiminde, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopterli hava denetiminde, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhurbaşkanlığı'nca yayınlanan '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi' ile '2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde can kayıplarının ve kazaların önlenmesi amacıyla dün denetim gerçekleştirdi. Helikopterle havadan yapılan denetimlerde, Foça ve Menemen ilçelerinde kontroller yapıldı. Helikopterle tespit edilen ve kontrol noktalarında durdurulan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere, idari para cezası uygulandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

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