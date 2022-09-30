İzmir'de 156 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Urla'da 81 kaçak göçmen yakalarken Karaburun açıklarında ise Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 75 kişi kurtarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Urla ve Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi. Urla'nın Zeytinler Mahallesi'ndeki Tarar Köprüsü mevkiinde 61'i Afganistan, 19'u Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen yakaladı.

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 58'i Yemen, 10'u Eritre, 3'ü Liberya, 2'si Kamerun ve 2'si Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.