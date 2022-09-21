İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı

21.09.2022 12:14

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 11- 19 Eylül arasında 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 343 kaçak göçmen yakalanırken 6 organizatör tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 11- 19 Eylül arasında 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 343 kaçak göçmen yakalanırken 6 organizatör tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince 11-19 Eylül 2022 tarihleri arasında 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde yapılan çalışmalarda 343 kaçak göçmen yakalanırken organizatör olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık olaylarında kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile ise el konuldu.

Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı - Son Dakika
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