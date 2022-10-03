İzmir'de Jandarmadan İha Destekli Operasyon: 84 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Jandarmadan İha Destekli Operasyon: 84 Kaçak Göçmen Yakalandı

03.10.2022 12:50

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada, İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine kaçak göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, 84 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada, İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine kaçak göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, 84 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Jandarma ekiplerinin, 30 Eylül'de MİT Başkanlığı ile koordineli şekilde İHA destekli yürüttüğü operasyonda, takip edilen üç minibüs ve bir otomobil, Çeşme otobanının Zeytinler Mahallesi mevkisinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 81'i Afganistan, 1'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları tespit edilen E.A., E.Ş., O.A., E.Ö, K.U. ve C.Ö. ise gözaltına alındı. 6 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Jandarmadan İha Destekli Operasyon: 84 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Jandarmadan İha Destekli Operasyon: 84 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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