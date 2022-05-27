İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İzmir Akademik Proje Ağı (İAPA) Buluşması Gerçekleştirildi

. TÜBİTAK projeleri tasarılarına yönelik sunumların yapıldığı buluşmaya; Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay,Prof. Dr. Nilay Bümen, Doç. Dr. Bahadır Namdar, Doç. Dr. Yılmaz Tonbul, Dr. Selda Şan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, doktora ve yüksek lisans mezunu öğretmenler ve akademisyenler katıldı.

İzmir Akademik Proje Ağı, ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük yapmak isteyen veya proje ekiplerinde görev almak isteyen öğretmenler ile akademisyenlerin buluşması sağlayan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişimi ile düzenlendi. Çalışmanın amacı; akademisyenler ile akademik çalışmaları olan öğretmenler arasında tanışıklık oluşturarak, katılımcılara TÜBİTAK projelerini birlikte geliştirme ve ekip kurma ortamı sağlamaktır.

İAPA buluşmasına hazırlık kapsamında ilk olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi TÜBİTAK koordinatörlüğünde öğretmenlere yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi yapılan toplantıda Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Namdar tarafından TÜBİTAK 4004 ve 4005 projeleri için bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. İzmir Akademik Proje Ağı (İAPA) Buluşması, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK Projeleri Koordinatörlüğünden Dr. Elif Gamze Özcan'ın bilgilendirme konuşması ile başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür; toplumun gelişiminin, değişiminin ve niteliğinin artması için gerekli olan temel taşının öğretmenler olduğunu söyledi. Sınıfların dünyaya açılan bir kapı olduğunu ifade eden Yentür, öğretmenliğin dünyanın en kadim mesleği olduğunu vurguladı. Yentür, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dönemde, değişen çağa ayak uydurabilmenin ve 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Bilgiyi aktarmanın önemine değinen Yentür, süreci doğru ve nitelikli kullanmanın gerekliliğinden bahsetti. Yentür, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay; Ege Üniversitesinin aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olmasından dolayı projelerin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti. Yapılan işbirliği ve birlikte yürütülen projelerin öneminden bahseden Başbay, fakülte olarak en büyük beklentilerinin, umutlarının ülkeye hizmet etmek, çocuklara dokunabilmek ve onların gelişimine katkı sağlayabilmek olduğunun altını çizdi. Başbay, buluşmada emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Program Dr. Serap Özgül, Dr. Gülay Tiryakioğlu, Sümeyra Büşra Eroğlu, Meryem Körhasan Nuri Mustafa Sürücü ve Sevinç Gezgin'in proje tasarılarına yönelik sunumlarla devam etti. İki oturum şeklinde düzenlenen buluşma molasında katılımcılar bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.