İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, "kazanım değerlendirme" hizmeti - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan öğrenciler için derslere ilişkin konu testlerini içeren "kazanım değerlendirme" sayfasını hizmete sunuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. döneminden itibaren uygulanmaya başlanan proje, öğrencilere eksik kaldıkları konuları belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

"izmir.meb.gov.tr/soru" adresi üzerinden gerekli güvenlik sorularını geçerek uygulamaya giriş yapan öğrenciler, kendileri için belirlenmiş günde, 08.00-22.30 saatleri aralığında sisteme giriş yapabiliyor.

Sayfaya, bilgisayar, tablet veya cep telefonundan erişilebiliyor.