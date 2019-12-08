Son Dakika Haberleri: İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması
Son Dakika Güncel İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması

6 saat önce

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını ifade etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması, System.String[]

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını ifade etti.

Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Söz konusu haberleri takip ettiğini vurgulayan Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Ömer Yahşi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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