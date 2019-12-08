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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'den hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

6 saat önce

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, hakkında ortaya atılan 'öğrencilerin parasıyla tatile gitti' ve kınama cezası aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'den hakkındaki iddialarla ilgili açıklama, System.String[]

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, hakkında ortaya atılan 'öğrencilerin parasıyla tatile gitti' ve kınama cezası aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.


İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi hakkında bir gazeteci tarafından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlüğün personellerinin ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılaşması koşuluyla 400 bin lira yatırıldığı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de bu bağış parasıyla ailesiyle tatile gittiği iddiası ortaya atılmıştı. Ayrıca haberde Yahşi'nin kınama cezası aldığı da iddia edilmişti.


Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Şahsıma yönelik basında ve sosyal medyada yer alan mesnetsiz iddialara ilişkin bütünüyle gerçek dışı, hakaret ve iftira içerikli haberler yapılmıştır. Söz konusu haberler ibretle ve hayretle tarafımızca takip edilmektedir. 'Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza sözkonusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi. - İZMİR

Ömer Yahşi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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