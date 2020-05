İzmir İl Müftüsü Balkan 'Profesyonelce bir saldırı' - Son Dakika

İzmir İl Müftüsü Balkan 'Profesyonelce bir saldırı'

İZMİR'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından, İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yayını yapan art niyetli kişilerin kim olduklarını bilemediklerini belirterek, Maalesef, telsiz sistemiyle çalışan merkezi sistemimizin frekansına şifreyi kırmak suretiyle girilip profesyonelce yapılan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. Camilerin müzik yayını yapması karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, olayın kendilerini çok üzdüğünü, kanlarına dokunduğunu belirterek, Bunlar kim olduklarını bilemediğimiz art niyetli kişiler, kimsenin günahını da almak istemiyoruz. Mübarek Ramazan ayında bizim kutsallarımıza, dini değerlerimize bu kadar saygısızlık yapılmasını da anlamış değiliz. Maalesef telsiz sistemiyle çalışan merkezi sistemimizin frekansına şifreyi kırmak suretiyle girilip, profesyonelce yapılan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bazı camilerimizde maalesef, bu 'çav bela' diye bilinen, garip, anlamakta güçlük çektiğimiz müzik yayınını minarelerden yayınladılar. Şu anda emniyet müdürlüğü yetkililerimiz gerekeni yapıyorlar. Başsavcılığımıza da gerekli suç duyurusunda bulunduk. Onlar da hem resen soruşturma açmışlardı zaten hem de bizim başvurumuz sonucunda bir soruşturma açtılar. Her yerden her türlü inceleme yapılıyor ve yapılacak. İnşallah bu milletin dini değerlerine bu saygısızlığı yapanların gerekli cezayı almalarını istiyor ve bekliyoruz dedi.

'GAYRİMÜSLİM VATANDAŞLARDAN TELEFON AÇIP, TEPKİ KOYANLAR OLDU'

Balkan, bu olayda kendilerini sevindiren bir taraf da olduğunu belirterek, Başta İzmir olmak üzere bu olaya Türkiye'nin her yerinden, her kesiminden çok ciddi tepki yağdı. İnsanımız konuyu sahiplendi ve bunu yapanlara çok ciddi tepki ortaya koydu. Bazı kesimlerde maalesef İzmir ile ilgili bazı algılar oluşturulmaya çalışılıyor. İzmir o algıları hak eden bir şehir değil. İzmir her türlü hoşgörünün, sevginin, saygının hakim olduğu bir şehirdir. Biz bunu yaşayarak burada görüyoruz. Ben bunun bütün İzmir'e mal edilmesine üzülürüm, bunu yanlış bulurum. İzmir'deki her kesim, tabiri caizse dindar olmayan insanlarımız bile bizi aradılar ve bu konudaki üzüntülerini dile getirdiler. Düşünün ki gayrimüslim vatandaşlarımızdan bile telefon açıp, tepkisini ortaya koyan vatandaşlar oldu. Birkaç kişinin yaptığı bu densizliği bütün İzmir'e mal etmenin yanlış olacağını düşünüyorum dedi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır denildi.