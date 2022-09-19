İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla müftülükte çalışan gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Sezik, yaptığı konuşmada, şehit ve gazi yakınlarının kendileri için her zaman ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sezik, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize ve gazilerimize karşı duyduğumuz minnet duygusuyla görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu nedenle onların ve siz şehit ve gazi yakınlarının emanetlerine sahip çıkmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Devletimizin imkanları ölçüsünde şehit ve gazi yakınlarının talep ve arzularını yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."

Gazi ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Sezik, onların taleplerini dinledi.