İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

19.09.2022 15:53
İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla müftülükte çalışan gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla müftülükte çalışan gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Sezik, yaptığı konuşmada, şehit ve gazi yakınlarının kendileri için her zaman ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sezik, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize ve gazilerimize karşı duyduğumuz minnet duygusuyla görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu nedenle onların ve siz şehit ve gazi yakınlarının emanetlerine sahip çıkmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Devletimizin imkanları ölçüsünde şehit ve gazi yakınlarının talep ve arzularını yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."

Gazi ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Sezik, onların taleplerini dinledi.

YORUMLAR
500
İzmir'de komşu kavgasında öldürülen maktulün eşi, yargılanan sanığa duruşmada tepki gösterdi İzmir'de komşu kavgasında öldürülen maktulün eşi, yargılanan sanığa duruşmada tepki gösterdi İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde 'baltayı biletme' detayı İzmir'de eşini öldüren sanık için verilen kararın gerekçesinde 'baltayı biletme' detayı 'YASAL VE HELAL' DİYEREK 1 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR 'YASAL VE HELAL' DİYEREK 1 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir İl Müftüsü Sezik, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement