İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop hastaneleri ziyaret etti

İzmir
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak
Öztop, Ramazan Bayramı
nedeniyle kentemi hastaneleri ziyaret ederek tedavi gören hastalarla sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden Öztop, sırasıyla SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan 112 Ambulans İstasyonlarını ziyaret etti.
Hastanelerin acil servislerine gelen vatandaşlar ile görev yapan sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramlarını kutlayan Öztop, bir süre onlarla sohbet etti.
Öztop, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek özveriyle çalışan sağlık personelleriyle bayramlaşırken aynı zamanda hasta ve yakınlarına sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili görüş ve önerileri aldığını söyledi.