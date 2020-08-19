İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı - Son Dakika

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, filyasyon ekipleriyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

112 Narlıdere Hizmet Binası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden ekiplerle toplantı yapan Öztop, salgın ile mücadelede filyasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Öztop, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler çerçevesinde hızlı ve etkin bir şekilde organize olup çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederken, "Bulaş riskini azaltmak için Sağlık Bakanlığının yayınladığı Kovid-19 rehberlerini filyasyon ekipleri, doktorlu evde takip ekipleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bu süreçte filyasyon ekipleriyle birlikte tüm sağlık çalışanlarının katkısının çok büyük ve çok kıymetli, ben tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.