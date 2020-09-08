İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi - Son Dakika

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, kamu hastanelerinin başhekimlerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İzmir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Burak Öztop başkanlığında saha koordinatörü, hizmet başkanları ve başhekimlerin katılımıyla toplantı yapıldı.
Toplantıda, pandemi sürecindeki çalışmalar değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:57 - Kaynak: AA
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