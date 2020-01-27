İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan Çin'den döndükten sonra rahatsızlanan hastayla ilgili açıklama... - Son Dakika

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, 10 gün önce Çin'e iş seyahatinde bulunan bir kişinin yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle tek kişilik odada gözlem altına alındığı ancak hastada ateş ve solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Burak Öztop, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Çin' giden Türk vatandaşı hastanın gece 02.30 sularında hafif ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastayı, doktorlara verdiği bilgilerin ardından tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altına aldıklarını dile getiren Öztop, şöyle konuştu:

"10 gün önce Çin'e iş seyahatinde bulunan bir kişi yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle tek kişilik odada gözlem altına alındı ancak hastada ateş ve solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanılmadı. Hastamızda söz konusu virüsle ilgili bulgular yok. Bu virüs yüksek ateşte pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği ve kas ağrıları gibi kısıntılı seyreden ağır grip tablosudur. Tetkikleri referans laboratuvarına gönderdik. Yaklaşık 24 saat içinde tetkikler netleşir. Hastamızın genel durumu iyi, ateşi de yok."

Herhangi bir karantina uygulamasının olmadığını vurgulayan Öztop, hastanın eşinin de gözlem amaçlı hastanede bulunduğunu ifade etti.

Hastanın izole odada olduğunu ifade eden Öztop, "Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Genel olarak gribal enfeksiyonlar mevsim normalleriyle beraber yüksek seyrediyor. Geçen yıl beklediğimiz oranlarda H1N1 enfeksiyonları vardı." diye konuştu.