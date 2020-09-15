İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve İKÇÜ arasında bakteriyel balık hastalıklarının tespiti protokolü - Son Dakika

İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve İKÇÜ arasında bakteriyel balık hastalıklarının tespiti protokolü

İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında "Deniz ve Karasal Akuakültür İşletmelerinde Bakteriyel Balık Hastalıklarının Tespiti ve Yayılımının Belirlenmesi" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve İKÇÜ arasında bakteriyel balık hastalıklarının tespiti protokolü, System.String[]

İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında "Deniz ve Karasal Akuakültür İşletmelerinde Bakteriyel Balık Hastalıklarının Tespiti ve Yayılımının Belirlenmesi" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çiğli Yerleşkesinde düzenlenen törene, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ve İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkulu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmanın bir örneği olan projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin tüm dinamikleriyle bir sinerji oluşturmanın gayreti içerisinde oldukların aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bunun son örneğine ise birlikte şahitlik ediyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüzle 15 Ocak'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında yapılan protokolün kapsamında bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle biz tarım müdürlüğümüze Ar-Ge desteği vermiş olacağız. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."

İl Tarım Müdürü Mustafa Özen de tarımın gelişmesinde akademik birikimin önemli olduğunu bildirdi.

Projesi kapsamında su ürünleri yetiştiricileri ve üreticilerle eğitim başta olmak üzere çok geniş bir alanda işbirliğini başlatmış olacaklarını ifade eden Özen, "İl Tarım Müdürlüğündeki personellerin eğitimi, üniversitede yapılan akademik çalışmalara destek verme, sektör temsilcileri ile akademiyi buluşturma, İzmir'deki tarıma ilişkin diğer hususlarda yakın çalışma içinde olacağız." diye konuştu.

İmza töreni sonrası İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ve beraberindekiler İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Canlıları Koleksiyonu Müzesini ziyaret etti.

Çelebi, Balık, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve İKÇÜ arasında bakteriyel balık hastalıklarının tespiti protokolü - Son Dakika

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