İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden zararlılara karşı ilaçlama - Son Dakika

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Selçuk ve Çeşme'de akrep, yılan ve çıyan gibi zararlılara karşı ilaçlama yaptı.

İl Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hem denetimlerin hem de ilaçlama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yapılan ilaçlamalarda insan sağlığına zarar vermemek için büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Özen, "Yaz aylarının gelmesiyle artan yılan, çıyan ve akrep sokması olaylarına riskli bölgelerde ilaçlama yaparak tedbir alıyoruz. Amacımız vatandaşımızı korumak. Benzer çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.