İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Son Dakika

İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

6 saat önce

İZMİR İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü (2)

İZMİR İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü (2)

İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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