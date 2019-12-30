İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Son Dakika

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İzmir ilçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
6 saat önce
İZMİR İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü (2)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
İZMİR İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü (2)
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