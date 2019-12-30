İzmir ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika

İzmir ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

6 saat önce

İZMİR İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü.

İZMİR İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

İzmir ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
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