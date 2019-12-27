"İzmir'imiz her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika 'İzmir'imiz her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor' - Son Dakika

"İzmir'imiz her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor"

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Hükümet olarak sağlıktan ulaşıma, sanayiden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda İzmir'e yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Hükümet olarak sağlıktan ulaşıma, sanayiden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda İzmir'e yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İzmir'imiz her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor" dedi.


TBMM'de bütçe görüşmelerinin bitmesi ile birlikte İzmir'e dönen AK Parti İzmir Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, yaptığı ilçe ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde de esnaf ziyareti ve hastane ziyareti yaparak vatandaşları dinleyen Kırkıpınar, sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler aldı. Kırkpınar, AK Parti olarak sürekli halkın içerisinde olduklarını ve vatandaşların taleplerini birebir dinlediklerini belirtti.


Kırkpınar, İzmir'in sağlıkta değişim ve dönüşüm noktasında sağlık üssü olduğunu, vatandaşlarında sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu vurguladı. Kırkpınar, "Mecliste yapılan bütçe görüşmelerinin bitmesi ile birlikte hemen İzmir'e döndük. Yaptığımız planla kapsamında önce ilçe başkanlıklarımızı ziyaret ediyor, ardından esnaf ve kahvehane ziyareti yaparak vatandaşlarımızla birebir görüşüp talep ve beklentilerini dinliyoruz. Türkiye sağlık hizmetleri açısından hem Avrupa'nın hem de gelişmiş ülkelerin çok önünde. Şuan geldiğimiz noktada Türkiye hem vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyor hem de sağlık turizmi açısından her geçen gün mesafe kaydediyor. Özellikle İzmir sağlık turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip İnşallah bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni kurulan üniversitelerin sağlıkla ilgili yapacakları yatırım ve iyileştirmeler, şehir hastanesinin hizmete girecek olması İzmir'i adeta sağlık üssü haline getirecek" dedi.


"Su kuyruğuna sokanlara inat milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"


İzmir'in her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiğini vurgulayan Kırkpınar, "Biz de bu gayreti gösteriyoruz. Biz hükümet olarak sağlıktan ulaşıma, sanayiden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda İzmir'e yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başkaları gibi İzmir'i her türlü alt yapı ve yerel hizmetler açısından mahrum ve mağdur etmedik, etmeyeceğiz. İzmir'de asbestli borulardan şu içen vatandaşlarımız var. Hatta susuz kalan metropol ilçelerimiz var. Tankerlerle su kuyruklarında heba olan vatandaşlarımız var. Biz vatandaşlarımızı susuzluğa mahkum edip su kuyruğuna sokanlara inat milletimize hizmet etmeye ve milletimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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