İzmir İmplant Diş

Bu uygulama bazen dişlerin görünümü, konuşma bozuklukları gibi sebeplerle yapılabildiği gibi bazen de etkili çiğneme söz konusu olmadığı için yapılmaktadır. İzmir diş implant uygulamalarında bu sebeplerin hepsi göz önünde bulundurularak implant yapılmaktadır.

Ağrısız Acısız İmplant Tedavisi Mümkün

Diş acısı çeken biri bu acının hemen sonlandırılmasını ister. Diş çekimi veya diğer diş tedavi uygulamalarında ağrı yaşamadan bu tedavilerin yapılması istenmektedir. İzmir İmplant merkezinde bu uygulamaların ağrısız ve acısız bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

6 Dakikada İmplant Yapıyorlar

Kısa sürede çok sağlıklı ve uzun süreli kullanacağınız dişlere sahip olmak isterseniz bunun için alanında uzman diş hekimlerinin hizmet sunduğu İmplant İzmir kliniğine başvurmalısınız. Burada yapılan implant ile ağzınızın içinde bulunan tüm boşluklar protez dişler ile doldurulabilir. İmplant için başvurduğunuzda tüm işlemlerin çok hızlı ve profesyonel ekip tarafından yapılması implantın kısa sürede tamamlanmasına yardım edecektir.

Türkiye İmplant Diş Merkezi İzmir'de

İmplant uygulamasında ülkemizde en iyi uygulamalar İzmir'de buluna kliniklerde yapılmaktadır. Türkiye'nin en büyük ve kaliteli implant merkezleri tarafından yapılan diş tedavilerinde İmplant fiyatları oldukça uygun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamada kullanılan malzemeler oldukça uygun fiyat yapılmaktadır. Diş kaplama fiyatları da bu merkezde uygun fiyata yapılmaktadır.

Gurbetçilerin Bir Numaralı İmplant Diş Doktoru

Son günlerde ülkemizdeki diş kliniklerinin yurtdışından gelenler tarafından çokça tercih edildiği görülmektedir. Gurbette yaşayan Türklerin de tatil için geldiklerinde veya özellikle implant tedavisi için İzmir'de bulunan klinikleri tercih edildiği bilinmektedir. implant diş Türkiye olarak ülkemizdeki diş hekimleri dünya çapında kaliteli implant tedavilerine imza atmaktadır.

Avrupanın En İyi İmplant Merkezi

Dişler insanların hem iletişim konusunda hem de sindirim konusunda en büyük yardımcılarıdır. Dişlerin eksilmesi ile bütün bunlarda sorun yaşanabilir. Bu sebeple dişlerin tamamlanması gerekmektedir. Bunun için de insan bedenine en yakın madde olan titanyum ile implant uygulaması için protez dişler hazırlanır. Bu dişler parlak ve özel bir kaplama olan Zirkonyum diş İzmir kliniklerinde hazırlanarak hastaların hizmetine sunulmaktadır. Bu diş kaplamaları hem görünüm olarak çok güzel görünmekte hem de insan bedenine uygun yapıda olduğu için daha sağlıklı olmaktadır.

Türkiye'de Ağrısız 6 dakikada implant

İmplant uygulamaları son zamanlarda çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. Bunun sebebi implantın yapımı ve montesi için profesyonel olarak çalışma yapan kliniklerin hizmet vermeye başlamasıdır. Alanında uzman diş hekimi için implant uygulaması oldukça kolay ve hızlı bir uygulama olacaktır. İzmir zirkonyum kaplama ile yapılan implantlar çok daha güzel durmasının yanında aynı zamanda çok da sağlıklı dişler olmaktadır. Parlak ve insanların dikkatini çeken dişlere sahip olmak isterseniz zirkonyum diş kaplamalı implant yaptırabilirsiniz.

Lazerle implant Türkiye

Lazer yöntemi ile; sadece implant yapılacak bölge deki diş eti Erbium, Diode, Nd-YAG, Co2 lazerlerden biri kullanılarak açılır. Kemik dokusuna ulaştıktan sonra sadece Erbium lazer kullanılarak kemik dokusunun en sert tabakası olan kompakt kısmına belli bir genişlik ve derinlik açılır. Kullanılacak implant çapındaki tek bir frezle yuvasının açılması sonucunda lazer implant uygulanmış olur.

Lazer destekli implant tedavisinde diş eti ve kemik işlemi sadece İmplant takılacak olan bölgede yapıldığı için ameliyat sonrası hastalar rahatsızlık hissetmezler.

Lazer uygulamasında kemiği delmek için harcanılan çaba bazen kemikte ısı ve titreşim oluşturabilmektedir.Kullanılan lazerlerin teknikleri sayesinde hastaların kemik dokusu bozulmadan işlemler yapılmakta ve operasyon sonrası kemik kaynaması en üst düzeylere ulaşmaktadır.

Lazer destekli implant uygulamaları yapıldıktan sonra Diode ya da Nd-YAG lazerlerle hastalara Biostimulasyon uygulanır. (Düşük dozlarda lazer enerjisi verilerek, hastalarda tedavi sırasında veya sonrasında ağrı oluşumunu en aza indirir ve doku iyileşmesini hızlandırır.) Bu şekilde hasta konforu en üst düzeyde sağlanmış olur.

Uygulama öncesinde hastalara üç boyutlu bilgisayarlı tomografi yapılarak; İmplatın takılacağı kemik dokusunun genişlik ve deriliği açısından bilgi edinilir ve uygulama bunlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Lazer kullanımına bağlı hastaların ağzında herhangi bir kesi işlemi yapılmadığından, kemik desteğinin de durumuna göre hastalar tedavisi olumlu sonuçlanır.

Tedavi ne kadar sürede tamamlanır?

Kişilerin diş ve kemik yapısına göre uygulama süresi değişmekle birlikte 4 dakikalık kısa bir sürede de gerçekleştirilebilen bir uygulamadır. İlk operasyondan sonraki ikinci ayda genellikle tedavi sonlanır. Bu süreç içerinde günlük yaşantıda geçici olarak protez takılması gerekmektedir.

İmplantların temizliği ne derece önemlidir?

İmplantların içine yemek artıkları, besin kabukları gibi yabancı cisimlerin yerleşmesi istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle dişlerin temizliği yapıldığı gibi implantların da fırçalanmasına özen gösterilmesi gerekir. Bu tedavinin kalıcı olması için düzenli bir ağız bakımı şarttır.

Dişlerinizle ilgili alanında uzman bir ekip ile görüşmek ve tedaviye başlamak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Klinik web sitesi : caddedental.com

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Klinik mail : caddedental@gmail.com