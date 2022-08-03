İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı

03.08.2022 11:55

İzmir'in 10 ilçesinde 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı.

İzmir'in 10 ilçesinde 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında kentin 10 ilçesindeki 16 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplam 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 kamyonet ve 1 şişme bota el konulurken, yakalananlar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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