İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında kentin 10 ilçesindeki 16 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Çeşme , Menderes, Seferihisar , Selçuk , Güzelbahçe , Foça , Bergama , Dikili , Urla ve Karaburun ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplam 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.