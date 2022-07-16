İZMİR'İN 15 TEMMUZ ANMASI

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konak Meydanında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen İzmirliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasını dinledikten sonra terör örgütü FETÖ aleyhine slonlar attı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle İzmirliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya geldi. İzmir'deki programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri de katılım gösterdi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okununmasının ardından mehter takımı konser verdi. Programa katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Konak Meydanı'nı doldurdu.

Programa katılan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşma yaptı. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır. Allah bu ayağının altı öpülesi milletten bin kere razı olsun. Rabbim inşallah bu ezanı susturmayacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecek. Bizlere düşen, karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizin davasına sahip çıkmaktır. Memleketin, vatanın derdini dert edinen kahramanların memleket sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır. Hainlerin pusuda olduğunu bilip daima uyanık olmaktır. Hainler unutmasın ki bu millet her zaman burada ve bundan sonra asla darbelere geçit vermeyecek? dedi.

'15 TEMMUZ İHANETİNİ BİZE YAŞATAN HAİNLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz'da şanlı bir mücadele verildiğini belirterek, "15 Temmuz ihanetini bize yaşatan hainleri asla unutmayacağız. Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum. Geleceğimize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilediğimiz bugünde bizleri yalnız bırakmadınız. Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz, kendimize vatan olarak seçtiğimiz bu coğrafya tarihin her döneminde ekonomik, stratejik cazibe merkezi olmuştur. Bu coğrafyada var olabilmenin tek koşulu da güçlü bir tarihtir. 15 Temmuz'u gerçekleştiren bu hainleri kullanan şer odaklarını iyi tanımamız, buna milli şuurla bakmamız gerekir. Ancak bu şer odakları bir şeyi gözden kaçırmıştır; necip milletimizin istiklal ve istikbale olan hassasiyetini hesaba katmamışlardır. Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumalarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle girişimi engellemiştir, direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca kazandığımız bu zaferlerin arkasında şehit ve gazilerimizin yiğitliği vardır.? diye konuştu.

'15 TEMMUZ ŞEHİT OLMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN KAHRAMANLARIN GECESİDİR'

Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşmasının ardından Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı. Sancak teslim töreninin ardından programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ konuşma yaptı. Vatandaşları selamlayan Dağ, "İzmir'de 'Sokağa çıkarsanız size haddinizi bildiririz' diyenlere haddini bildirmeyi gösteren yürekli, cesur hemşerilerim; 15 Temmuz, korkusuzca şehit olmak için sokağa çıkan kahramanların gecesidir. 15 Temmuz, mermiye siper olan gençlerin gecesidir. 15 Temmuz, tankın ağzına yatan yiğitlerin gecesidir. 15 Temmuz, al bayrağımızı kendisine kefen edenlerin, lideri Recep Tayyip Erdoğan 'Haydi sokağa' dediğinde meydanları dolduranların gecesidir. Herkes o gece sokağa çıktığında 251 şehidimiz gibi şehit olmayı göze alarak sokağa çıkmıştır. Biz 15 Temmuz gecesinde vazgeçmedik. Ezandan, vatandan, devletten, bayraktan vazgeçmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle vazgeçmeyeceğiz. O gün hepimiz şahidiz, bizzat yaşadık. O tankları, o uçakları, mermileri gördük. O milletin iradesi o günkü darbeyi püskürttü ve darbeciler değil millet kazandı? dedi.

Hamza Dağ'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bugün İzmir yine muhteşem. Nasıl 6 yıl önce muhteşemdi, demokrasiye, mili iradeye sahip çıkmıştı, İzmir yine aynı İzmir. Bu akşam da yine meydanlar doldu taştı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yüz binler yine bu meydandaydı. Sabaha kadar meydanı doldurmuştu. Cumhurbaşkanımız, darbe teşebbüsleri tarihinde bir ilki başardı. Milletiyle darbeye karşı koydu ve başarı. Bu, tarihte bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Bu milletin karşısında hiçbir güç duramayacaktır.? dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.25'te halka canlı bağlantı ile hitap etti. Öte yandan, İzmir İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından tasavvuf musiki dinletisi yapıldı.