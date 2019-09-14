Son Dakika Haberleri: İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını

1 saat önce

İZMİR'in Urla ve Menemen ilçelerindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı.

İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını, System.String[]

İZMİR'in Urla ve Menemen ilçelerindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Urla'daki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Urla ilçesine bağlı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ve Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi'ndeki makilik bölgede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Balıklova'ya 1 heliktopter, 7 arazöz, Asarlık'a ise 3 helikopter ve 13 arazöz gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında, Balıklıova'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Asarlık'ta ise, ekiplerin alevlerin etrafını çevirip, büyümesini önlediği, ancak yangının tam anlamıyla kontrol altına alınmadığı bildirildi. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Asarlık, Menemen, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor
Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:16:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]