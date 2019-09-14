İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını

İZMİR'in Urla ve Menemen ilçelerindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Urla'daki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Urla ilçesine bağlı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ve Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi'ndeki makilik bölgede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Balıklova'ya 1 heliktopter, 7 arazöz, Asarlık'a ise 3 helikopter ve 13 arazöz gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında, Balıklıova'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Asarlık'ta ise, ekiplerin alevlerin etrafını çevirip, büyümesini önlediği, ancak yangının tam anlamıyla kontrol altına alınmadığı bildirildi. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.