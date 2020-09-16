İzmir'in 25 ilçesinde jandarmadan trafik denetimi - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekiplerince 25 ilçede gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1043 araca 894 bin 656 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-13 Eylül'de, "Jandarma Görevde Trafik Güvende" mottosuyla 25 ilçede 82 jandarma trafik timi ve 158 jandarma personelinin katılımıyla "Bölgesel Özel Trafik Denetimi-13" faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetimlerde 11 bin 947 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1043 araca 894 bin 656 lira ceza kesildi. 252 araç trafikten men edildi. 52 sürücünün belgesine geçici süreyle el kondu.