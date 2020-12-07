İzmir'in 3 ilçesi 2022 yılında elektrikli trenle tanışacak - Son Dakika

İzmir'in 3 ilçesi 2022 yılında elektrikli trenle tanışacak
07.12.2020 12:41
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde 2022 yılında yakıtlı trenler yerine elektrikli trenlerin faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde 2022 yılında yakıtlı trenler yerine elektrikli trenlerin faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.
Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Torbalı'dan Ödemiş'e kadar uzanacak elektrikli trenle ilgili alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
TCDD 3. Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayla yakıtlı trenlerin yerini elektrikli trenlerin alacağını ifade eden Şen, "Bu çalışmaların muhtemel olarak 2022 yılının ortalarında biteceği müjdesini aldık. Bölgemizde Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerindeki vatandaşlarımız da bu yeni ulaşım projesinden yararlanacaklardır" dedi.
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