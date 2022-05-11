İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı

11.05.2022 10:49
İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı

İZMİR'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ve çevresinde gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İZMİR'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ve çevresinde gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerden itibaren İzmir'in doğu kesiminde bulunan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Sağanak yağmurun aynı gün saat 19.00'da sona ermesinin beklendiği bildirildi.


İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji, Ödemiş, Beydağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in 3 ilçesi için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika


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