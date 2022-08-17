İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

17.08.2022 15:34
İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

İZMİR'in 3 ilçesinde düzenlenen, dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'in 3 ilçesinde düzenlenen, dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere dron ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda esrar, kokain, metamfetamin, sentetik hap ile 6 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 115 mermi ve tüfek fişeği ele geçirildi. 29 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement