İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İZMİR'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimlerini Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde yaptı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücüleri tek tek tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüler yol denetimi yapan ekiplere bildirildi. Denetim sırasında durdurulan bu sürücülere ceza kesildi. Helikopter destekli denetimlere her ay düzenli olarak devam edileceği vurgulandı.