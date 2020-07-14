İzmir'in 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa, Dikili, Tire ve Güzelbahçe ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa, Dikili, Tire ve Güzelbahçe ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi elde edinildi. Bunun üzerine ekipler tarafından ormanlık arazide yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa'da 195, Dikili'de 139, Tire'de 84, Güzelbahçe'de 180 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili A.S, A.B. ve H.K isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Bisküvi paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu çıktı



Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devriye görevi esnasında uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı bulunan İran uyruklu S.S'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda bisküvi paketi içerisine gizlenmiş 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, S.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR