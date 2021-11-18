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İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik - Son Dakika

İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik

18.11.2021 11:33
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini ortaya koyan 5 bin yıllık bir heykelcik bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini ortaya koyan 5 bin yıllık bir heykelcik bulundu. Buluntunun İzmir'in ilk yerleşimcilerinin, Yunan Kiklad Adaları ile olan kültürel ve ticari ilişkisinin bir kanıtı olduğu kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşıldı, üst üste kurulan 9 köy günyüzüne çıkarıldı.  Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan ortaya çıktı

Bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini ortaya koyan bir buluntu açığa çıktı. Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda, 5 bin yıllık küçük bir heykelcik bulundu.  Buluntunun İzmir'in ilk yerleşimcilerinin, Yunan Kiklad Adaları ile olan kültürel ve ticari ilişkisinin bir kanıtı olduğu kaydedildi.'İZMİR'İN TİCARİ HAYATINI ORTAYA KOYUYOR'Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, şunları söyledi: " Yeşilova Höyüğü'nde günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine dair ilk İzmirlilere, ilk Egelilere ilişkin bulgular ortaya çıkarken, yakınındaki Yassıtepe Höyüğü'nde ise bu kez 5 bin yıl öncesine ait bulgular ortaya çıkıyor. Özellikle Yassıtepe Höyüğü'ndeki bulgular bize, 5 bin yıl önce İzmir'in ticari hayatının başladığı noktayı işaret etti. Yassıtepe Höyüğü hem mimarisi hem mimarisi içinde çıkan buluntuları, özellikle bu sene çıkan küçük bir figürü ve bu figüre bağlı mermer kap parçalarıyla birlikte bu alanın Yunanistan'ın Kiklad Adaları ile kültürel ve ticari olarak ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.Bulunan heykelciğin özelliklerinden bahseden kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "3-4 santim boyunda. Pişmiş topraktan kilden yapılmış bir heykelcik. Gövdesinin alt kısmı kırık vaziyette. Genellikle bu tür Kiklad tipi heykelcikler, düz yani tabak gibi bir kafa üzerine sivri kaba bir burun işlenmesiyle yapılıyor. Bu, Kiklad'a özgü çok tipik bir şekildir. Aslında Kiklad figürlerin çoğu mermerden yapılır. Yassıtepe Höyüğü sadece adalar değil, İç Anadolu'nun kıyıya olan bağlantısının sağlandığı İpek Yolu, Kral Yolu dediğimiz yerin başlangıç noktasını oluşturabilecek bir alanı da göstermektedir. Buluntu, 5 bin yıllık küçük bir heykelcik. Figürün baş kısmı. Batıda bunun 'kilya' denilen tipleri var. Bu pişmiş topraktan yapılmış, Kiklad tipi dediğimiz bir figürün başı. Bu da Batı Anadolu da çok örneğine rastlanmayan bir özellik. Bu tümüyle kültürel ve ticari ilişkilerin Ege'yle olan bağlantısını ortaya koymakta" diye konuştu.

İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik
İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik

Ege Üniversitesi, Yunan, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik - Son Dakika


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