İzmir'in 5 bin yıllık ticaret sırlarını fısıldayan heykelcik - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan bu yılki kazılarda, İzmir'in ilk yerleşimcilerinin komşu bölgelerle kültürel ve ticari ilişkilerini ortaya koyan 5 bin yıllık bir heykelcik bulundu. Buluntunun İzmir'in ilk yerleşimcilerinin, Yunan Kiklad Adaları ile olan kültürel ve ticari ilişkisinin bir kanıtı olduğu kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşıldı, üst üste kurulan 9 köy günyüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan ortaya çıktı