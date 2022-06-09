İzmir'in 5 İlçesinde 120 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'in 5 İlçesinde 120 Kaçak Göçmen Yakalandı

09.06.2022 11:17

İzmir’in Çeşme, Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Foça ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 120 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Kemalpaşa, Dikili, Torbalı ve Foça ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 120 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk operasyonu Ege Denizi'nde, Çeşme Çiftlikköy açıklarında 29 Mayıs tarihinde yaptı. Jandarma, Çiftlikköy açıklarında Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakaladı.

Kemalpaşa ilçesinde devriye görevi yapan ekipler, 31 Mayıs'ta Suriye uyruklu 6 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin Dikili ilçesine bağlı Kabakum mahallesinde 31 Mayıs'ta yaptıkları çalışmada ise 14'ü Yemen, 7'si Eritre uyruklu 21 kaçak göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Torbalı ilçesinde aynı tarihte yapılan çalışmalarda ise Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin Foça Aslanburnu açıklarında, 5 Haziran tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda da Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Dikili ilçesinin Bademli mahallesi sınırları içerisinde 6 Haziran tarihinde yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyeti sırasında ise Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 120 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Harmandalı'ndaki geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Kaynak: ANKA

Torbalı, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in 5 İlçesinde 120 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in 5 İlçesinde 120 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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