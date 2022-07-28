İzmir'de 51 kilogram esrar ele geçirildi; 48 gözaltı

İZMİR'in 8 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda 51 kilo kubar esrar ele geçirildi; 48 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, 18-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı olmak üzere 8 ilçede yapılan baskınlarda; 51 kilo 305 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 903 sentetik hap, 20 uyuşturucu içme aparatı ile 6 bin 379 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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