Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1) - Son Dakika
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Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1)

07.09.2022 23:56
Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1)

İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü.

İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.


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Tarkan'ın konser vereceği platform çöktü, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı Tarkan'ın konser vereceği platform çöktü, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

Tarkan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: 1 yaralı (1) - Son Dakika
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