İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı

26.08.2022 11:53
İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 446 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 446 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Yapılan çalışmalarda 446 kaçak göçmen yakalanırken organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden biri tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna el konulurken yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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