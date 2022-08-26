Yapılan çalışmalarda 446 kaçak göçmen yakalanırken organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden biri tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de 446 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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