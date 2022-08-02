İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

02.08.2022 10:05
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

İZMİR'in 9 ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'in 9 ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, 25-31 Temmuz'da Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ile Torbalı'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 55 bin 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 8 sentetik hap, 5 bin 505 kök kenevir bitkisi ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı da adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
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İzmir'de uyuşturucu baskınları: 27 şüpheli yakalandı İzmir'de uyuşturucu baskınları: 27 şüpheli yakalandı Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu
Kaynak: DHA

Jandarma, Bergama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika
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