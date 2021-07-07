İZMİR'İN 9 İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika

İZMİR'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran- 06 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş. Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar olmak üzere toplam 9 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerin de katıldığı drone destekli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.