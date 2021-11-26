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İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor - Son Dakika

İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor

26.11.2021 11:25

İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'de 93 yıldır hizmet veren helvacı, müşterileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'de 93 yıldır hizmet veren helvacı, müşterileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

"Mehmet Helvacı Oğulları" işletmesinin sahibi İhsan Helvacı'nın babası Mehmet ve amcası İbrahim Helvacı, ata mesleği helvacılığı sürdürmek üzere 1928'de Basmane'deki Anafartalar Caddesi'nde dükkan açtı.

Kardeşinin iş yerini ayırmasıyla Mehmet Helvacı, 1942'de dükkanını tek başına işletmeye başladı.

İzmir'de 1947'de dünyaya gelen İhsan Helvacı da ilkokul yıllarından itibaren babasının iş yerinde çalışarak ustalığa kadar yükseldi. 1960'lı yıllardan itibaren işlerin başına geçen İhsan Helvacı, 1974'te iş yerinin adını "Mehmet Helvacı Oğulları" olarak değiştirdi.

Ömrünün yaklaşık 65 yılını bu dükkanda geçiren İhsan Helvacı, iş yerinde kendisiyle yaşıt masa, vitrin, dolap, sandalye ve el aletleriyle çalışmaya devam ediyor.

Dükkan, helva, tahin, lokum gibi ürünleri almak isteyenlerin yanı sıra eski İzmir'i özleyen, nostalji arayan çok sayıda müşteriyi kendisine çekiyor.

İhsan Helvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basmane'deki en eski iş yerlerinden biri olan dükkanı, geçmişe sadık kalarak işletmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ürünlerin de eski yöntemlere sadık kalınarak yapıldığını dile getiren Helvacı, genç neslin daha fazla helva ve tahin tüketmesi gerektiğini, bu ürünlerin gelişim çağındaki çocukların sağlığına faydasının bilimsel olarak da açıklandığını anlattı.

Helvacılığın genelde ata mesleği olarak yapıldığına işaret eden Helvacı, "3 kardeş baba mesleğini devam ettirdik. İmalatımız buradaydı fakat burası sit alanı ilan edildiği için ruhsat verilmedi, Akhisar'a taşıdık. Bu işin içinde doğduğum için büyük bir zevkle, özveriyle yapıyorum, hayatım burada geçiyor." dedi.

"Eski dostlar geldikçe seviniyorum"

Artık bir müze olarak görülen iş yerini, sağlığı el verdiği sürece açık tutacağını belirten Helvacı, şunları kaydetti:

"Dükkanımızda 65-70 yıldır her şey yerli yerinde duruyor. Hiç değiştirmeyi düşünmedik. Burada tezgah 70 yıllık, üzerindeki mermer 93 yıllık, sandalye ve masalar 65-70 yıllık, vitrin 65 yıldır aynı. Yani burası adeta bir müze gibi. Belediyeden geldiler, 'Sakın bozmayın burayı.' dediler. Benimle tanışmak isteyenler, buranın fotoğraflarını çekmeye geliyor ve alışveriş yapıyor. Bazıları da buraya hatıralarını canlandırmak için geliyor. Hepsi 75-80 yaş üstü. Diyorlar ki 'Çocukluğumuz, gençliğimiz Basmane'de geçti. Biz babamız, annemizle gelirdik. Siz yine aynı helvacı mısınız?' Artık ticaret sanal aleme geçti, herkes internetle alışveriş yapıyor. Yeğenim de o işe bakıyor. Bu dükkan artık bir müze gibi olduğu için burayı görmeye gelen çok oluyor. Eski dostlar geldikçe seviniyorum ve bu şekilde gitmesini de çok istiyorum."

Müşterilerden 58 yaşındaki Hüsnü Öner de çocukluğu ve gençliğinin Basmane'de geçtiğini, 20 yıl önce semtten ayrılmasına rağmen alışveriş için bu dükkana gelmeye devam ettiğini, anılarını yaşadığı için kendisini huzurlu hissettiğini söyledi.

İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor
İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor
İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor
İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor
İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor

Mehmet Helvacı, Basmane, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in 93 yıllık helvacısı, müşterilerine nostalji yaşatıyor - Son Dakika
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