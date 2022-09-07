'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı

07.09.2022 21:39
'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Ali Balcı'yı av tüfeği ile öldüren H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Ali Balcı'yı av tüfeği ile öldüren H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI Jandarma ekipleri, şüpheli H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T.'nin Ali Balcı'yı vurduktan sonra kahvehaneye giderek soğukkanlı bir şekilde bacanağını vurduğunu ve birisinin gidip ona bakmasını isteyerek çay içtiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyi sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan 2 çocuk babası Balcı'nın cenazesi, bugün Karakuzu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.


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Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Kaynak: DHA

Ali Balcı, Aliağa, İzmir, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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